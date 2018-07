Was ist erlaubt - was nicht Sommerhitze - braucht es eine Kleiderordnung für Schüler?

An den heißen Tagen kommen viele Schüler leicht bekleidet zum Unterricht. In Niederbayern reagieren die Schulen mit unterschiedlichen Regelungen - von der Kleiderordnung bis zum T-Shirt-Zwang.

Diese Schulaula hat etwas von einem Kaufhaus. In der Maria-Ward-Realschule in Neuhaus am Inn (Lkr. Passau) stehen auf dem Schulgang zwei Kleiderpuppen, wie man sie aus Schaufenstern kennt. Die weibliche Puppe trägt einen Mini-Rock über einer Leggins und ein bauchfreies T-Shirt über einem langen Shirt. Die männliche Puppe trägt T-Shirt und kurze Hose. So, wie die Puppen angezogen sind, sollten sich auch die Schüler kleiden.

"Ich finde es gut, weil wenn zu kurz, dann beschweren sich wieder welche. Und so sehe ich genau, was erlaubt ist und was nicht." Schülerin an der Maria-Ward-Realschule

In Neuhaus am Inn gibt es klare Regeln. Ärmellose Shirts sind okay, Spaghetti-Träger aber nicht. Kurze Hosen sind erlaubt, die Hälfte des Oberschenkels sollte aber bedeckt sein. Auch tabu: tiefe Dekolletés und bauchfreie Oberteile.

XXL-T-Shirts für leichtbekleidete Schülerinnen

Finden die Idee mit den Schaufensterpuppen super: (v.l.) Jantje, Paula, Jan und Eva.

Angeheizt hat diese Debatte die Mittelschule in Osterhofen (Lkr. Deggendorf). Hier hat der Rektor unförmige T-Shirts entworfen. Wenn ein Mädchen zu freizügig gekleidet ist, wird ihr das T-Shirt wie ein Sack übergestülpt. Für die 15 Jahre alte Paula aus Neuhaus ein No-Go: "Ich würde mir da total bloßgestellt vorkommen. Weil es dann hieße: 'Du hast es nicht so gemacht, wie es sich gehört. Du musst es jetzt anziehen.' Ich bin echt froh, dass es das bei uns nicht gibt."

Bei Mädels in der Pubertät geht es oft um Selbstdarstellung - darum, sich abzugrenzen. Das geht mit besonders auffälliger Mode natürlich gut. Und ausgerechnet in diesem Sommer ist bauchfrei angesagt. "Ich hab schon sowas. Aber ich weiß, dass es nicht in die Schule gehört, weil hier sollte man was lernen und die anderen darf man damit nicht ablenken. Schule soll keine Modenschau sein."

Schuluniformen in Neustift

Ein bisschen Glitzer ist auch erlaubt.

20 Kilometer weiter, in Neustift (Lkr. Passau) an der Mädchen-Realschule. Hier löst man dieses Problem auf andere Weise. Hier gibt es eine Art Schuluniform. Zur Auswahl stehen Shirts und Jacken in verschiedenen Farben. Wenn sich ein Mädchen mit einem Spaghettiträger-Top unter der Jacke in die Schule mogelt, dann muss die Jacke anbleiben - ganz egal, wie heiß es ist.

Schulkleidung stand in Neuhaus am Inn auch schon mal zur Debatte. Letztlich hat sich die Schule aber dagegen und für Regeln entschieden, sagt Rektorin Astrid Schmid.

"Kleidung ist was Individuelles. Jeder sollte zeigen können, wer er ist - durch seine Kleidung. Das ist mir wichtig, dass die Kids verstehen, warum man hier Grenzen setzt. Eben nicht, weil man sie einengen, sondern weil man zu ihrer Reifung beitragen möchte." Rektorin Astrid Schmid

Schüler hatten Idee mit Kleiderpuppen

Im bayerischen Schulrecht gibt es keine Vorschriften, wie Schülerinnen und Schüler gekleidet sein sollten. Schulen wird empfohlen, im Dialog mit Eltern und Schülern zu entscheiden, welche Kleidung okay ist und welche eben nicht.

Genau das geschieht in Neuhaus. Vielleicht sind deshalb die Schüler so zufrieden mit ihren Regeln. Sie haben sie nämlich mitentwickelt. Die Idee mit den Kleiderpuppen kam zu Beispiel auch von ihnen.