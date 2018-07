Neugründung in Passau Söder will gleiche Befugnisse für Bayerische Grenzpolizei

In Passau wurde heute die Neugründung der Bayerischen Grenzpolizei gefeiert. Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will die Grenzschutz-Einheiten in seinem Bundesland mit den gleichen Rechten ausstatten, die auch die Bundespolizei hat.

Von: Martin Gruber