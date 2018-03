Brände am Wochenende in Ostbayern Rauchmelder retten wohl 16 Menschenleben

Gleich bei zwei Bränden in Niederbayern und der Oberpfalz haben am Wochenende Rauchmelder vermutlich Schlimmeres verhindert. In der Nacht auf Sonntag brannte es in Bad Abbach, wenige Stunden später dann in Lämmershof bei Neustadt am Kulm.

Von: Andreas Wenleder