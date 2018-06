Tödlicher Rad-Unfall Radler fährt in Bischofsmais in eine Mauer

Tragischer Rad-Unfall in Bischofsmais: Dort ist ein 32-Jähriger mit seinem Elektrofahrrad von der Straße angekommen und in eine Mauer gefahren. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Der 32-Jähriger aus dem Landkreis Regen war in der Nacht auf Sonntag ohne Fahrradhelm eine abschüssige Straße in Bischofsmais mit seinem Pedelec hinuntergefahren, so die Polizei. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine angrenzende Steinmauer und stürzte. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu.

Anwohner leisten Erste Hilfe

Anwohner, die durch den Lärm auf den Unfall aufmerksam geworden waren, eilten sofort zum Unglücksort und leisteten Erste Hilfe. Der Radfahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen erlag. Ein Fremdverschulden kann nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden.