Niedrigwasser Panzerfaust in der Donau gefunden

Die ausgetrocknete Donau gibt immer mehr versunkene Schätze frei. Am Sonntag musste am Donaudurchbruch bei Kelheim der Kampfmittelräumdienst anrücken, weil im Flussbett eine Panzerfaust aus dem Weltkrieg entdeckt worden war.

Wegen des niedrigen Wasserstandes der Donau ist am Sonntag nahe Kelheim eine Weltkriegs-Panzerfaust entdeckt worden. Das Niedrigwasser hatte die Waffe auf Höhe des Kelheimer Ortsteils Stausacker, am Eingang zum berühmten Donaudurchbruch, freigelegt. Um die Panzerfaust entsorgen zu können, rückte ein Kampfmittelräumdienst an, wie die Polizei berichtet. Die Panzerfaust konnte ohne Probleme gesichert und abtransportiert werden.

Ausflugsschifffahrt seit Wochen eingestellt

Die Donau hat derzeit bei Kelheim nur noch einen Pegelstand von rund zwei Metern. Die Ausflugsschifffahrt durch den Donaudurchbruch und zum Kloster Weltenburg ist bereits seit Wochen eingestellt.

In der vergangenen Woche waren in der Donau bei Osterhofen im Kreis Deggendorf ein alter Tresor und eine verrostete Pistole aufgetaucht. Die Herkunft des Panzerschranks, dessen Rückwand gewaltsam geöffnet wurde, ist nach wie vor ungeklärt. Die Polizei vermutet, dass dieser schon länger in der Donau lag.

Ehering bei Metten gefunden

Bei Metten, ebenfalls im Landkreis Deggendorf, entdeckte eine Spaziergängerin vor einer Woche einen Ehering im flachen Wasser. Eine Besitzerin oder ein Besitzer haben sich bislang noch nicht gemeldet.