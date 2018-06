800 Jahre Neustadt Straubing Oscar-Preisträger macht mit Schülern Trickfilm zum Stadtjubiläum

Der Straubinger Oscar-Preisträger Thomas Stellmach war in den vergangenen Wochen wieder oft in seiner Heimatstadt, um dort mit Schülern der Fachoberschule an einem Film-Projekt zu arbeiten. Entstanden ist eine Art Trickfilm über die 800 Jahre lange Stadtgeschichte Straubings. Heute ist Premiere.

20 Jahre ist die Oscar-Verleihung her. Jetzt ist Thomas Stellmach zurück in Niederbayern und plant sein neues großes Projekt. Mit Schülern inszeniert er eine Trickfilm-Live-Performance zum 800-jährigen Bestehen der Neustadt Straubing.

Straubings Stadtgeschichte in 80 Szenen

Sechs Wochen vor der Premiere: Noch ist viel zu tun. Stellmach steht vor 24 Schülern und zieht Bilanz. Mehr als die Hälfte aller Zeichnungen sind schon fertig. Insgesamt müssen aber 80 Szenen gezeichnet werden, mit denen dann die 800-jährige Geschichte der Neustadt Straubing gezeigt wird. Gas geben ist angesagt. Das Arbeiten mit den Elftklässlern bringt auch den Oscar-Preisträger ins Schwitzen. "Ich habe schon mehrere schlaflose Nächte gehabt. Ich bin schon nervös, weil das Arbeiten mit der Fachoberschule in Straubing ganz neu ist. Aber man muss auch mal ins kalte Wasser springen, damit Sachen zustande kommen", erzählt er.

Zeichnen, zeichnen, zeichnen: Jeder Strich muss sitzen

Ein fertig gezeichneter Bogen

Jeden Strich so exakt zu zeichnen, dass aus den Bildern, wenn sie schnell hintereinander gezeigt werden, Bewegungen werden - das haben die Schüler noch nie zuvor gemacht. Ganz schön harte Arbeit, erzählt die 16 Jahre alte Philine. Sie sitzt am Leuchtkasten und zeichnet ein Motiv gerade zum siebten Mal. "Dass es so aufwendig ist, hätte ich nicht gedacht", erzählt sie.

Ein Bogen besteht aus 15 gemalten Bildern. Der Bogen wird, wenn er fertig ist, zusammengeklebt und in eine Wundertrommel gelegt. Und die macht es möglich, dass die Bilder schnell hintereinander gezeigt werden. Ein Bogen stellt also eine Station in Straubings Stadtgeschichte dar. Auf den fertigen Bögen zeigen sich Themen wie die Pest, der Stadtturmbau, die Nazi-Zeit, der Einzug der Amerikaner und der Rathaus-Brand von 2016.

Aufführungen um 15 und um 19 Uhr im "Anstatt Theater"

Die Straubinger Schüler führen ihre Trickfilm-Live-Performance heute um 15 und nochmal um 19 Uhr auf. Sie legen die Bilder einzeln auf, das Publikum muss im Raum von Bild zu Bild gehen. Dazu läuft Musik. Gezeigt wird der Live-Film im "Anstatt Theater" im Alten Schlachthof.