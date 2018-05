Dauerbetrieb Waldbahn Online-Petition für Bahnstrecke Viechtach-Gotteszell gestartet

Für den Waldbahn-Dauerbetrieb zwischen Gotteszell (Lkr. Regen) und Viechtach will der Verein Go-Vit Unterschriften sammeln. Der Probebetrieb läuft noch bis September.

Der Verein Go-Vit, der sich seit Jahren für den öffentlichen Nahverkehr im Bayerischen Wald einsetzt, hat eine Online-Petition (openpetition.de/region/petition/Landkreis_Regen) für den Dauerbetrieb auf der Bahnstrecke Gotteszell-Viechtach gestartet. Auf der Bahnstrecke im Bayerischen Wald fahren noch bis September 2018 die Züge im Probebetrieb. Noch hat die bayerische Staatsregierung nicht entschieden, ob sie auf Dauer weiter fahren, was auch der Landkreis fordert.

Mindestens 1.100 Unterschriften

Bis zum 15. Juli will der Verein mit der Online-Petition mindestens 1.100 Unterschriften sammeln, die dann an die bayerische Verkehrsministerin Ilse Aigner (CSU) überreicht werden sollen. Als Argumente für den Dauerbetrieb nennt man unter anderem die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Der Zug zwischen Gotteszell und Viechtach im Stundentakt bedeute "Lebensqualität und persönliche Freiheit".

"Darauf hat unsere ländliche Region dasselbe Recht wie die Ballungsgebiete." Website Go-Vit

Der Raum Viechtach sei 20 Jahre lang vom Schienenpersonenverkehr abgeschnitten gewesen. Dorthin dürfe man nicht zurück, so Go-Vit auf seiner Website. Außerdem sei die "landschaftlich wunderschöne Bahntrasse am Fluß Regen" auch touristisch wichtig.

Fahrgastzahlen noch nicht erreicht

Die Bahnstrecke Viechtach-Gotteszell war in den 90er-Jahren stillgelegt und vor zwei Jahren auf Drängen der Region für einen Probebetrieb reaktiviert worden. Noch erreicht man aber nicht die Fahrgastzahlen, die die Staatsregierung für einen Dauerbetrieb als Messlatte angesetzt hat.