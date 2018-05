Tennisballgroße Hagelkörner Nach Unwetter im Landkreis Passau: Landrat trifft sich mit Betroffenen

Der Passauer Landrat Franz Meyer trifft sich am Dienstag mit Betroffenen des schweren Unwetters vom Sonntagabend. Heftige Regenfälle und Hagelschauer überfluteten Straßen und verwandeltet einige Ortschaften in Winterlandschaften.

Heftige Unwetter haben am Sonntagabend im Landkreis Passau enorme Schäden angerichtet. Am Dienstag wird sich Landrat Franz Meyer (CSU) mit betroffenen Bürgern, Bürgermeistern und Einsatzkräften treffen, um die Lage zu besprechen.

Überflutete Straßen und Felder

Es gehe ihm vor allem darum, sich einen Überblick über die Schäden zu verschaffen und den Einsatzkräften zu danken, so Meyer am Morgen zum BR. Betroffen waren vor allem die Regionen Tittling und Vilshofen. Heftige Regenfälle überfluteten hier Straßen und Felder, Sturzbäche rauschten durch die Dörfer, Hagelschauer mit teilweise tennisballgroßen Körnern verwandeltet einige Ortschaften in Winterlandschaften.

"Ich fürchte, dass die Infrastruktur, vor allem einige Gemeindestraßen, stark beschädigt ist. Auch die Schäden in der Landwirtschaft dürften enorm sein." Landrat Franz Meyer

Fürstenstein besonders betroffen

Besonders schlimm hat es die Gemeinde Fürstenstein erwischt. Hier liefen knapp 50 Keller voll, darunter auch der Heiz- und Technikraum im Sportheim des SV Fürstenstein. Allein in Fürstenstein dürfte die Schadenshöhe nach Angaben von Bürgermeister Stephan Gawlik (CSU) im sechsstelligen Bereich sein.

Schreckminuten auch in Tittling: Hier stand das berühmte Museumsdorf unter Wasser, weil der Dorfweiher das viele Regenwasser nicht mehr fassen konnte. An den Museumsgebäuden sind keine größeren Schäden entstanden.

In Alkofen bei Vilshofen stand die Hauptstraße nach Angaben der Einsatzkräfte über einen halben Meter unter Wasser.