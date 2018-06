Neuzugang MS "Renate" - neues Schiff der Kelheimer Flotte ist getauft

Das neue Schiff für die Personenschifffahrt Schweiger soll bald in Kelheim ankommen. Am Dienstag wurde die MS "Renate" getauft, der Stapellauf verlief reibungslos.

Die weiße Flotte in Kelheim muss nicht mehr lange auf einen Neuzugang warten. Inzwischen hat der Stapellauf des Schiffes in Oberwinter am Rhein stattgefunden. Somit hat die neue MS "Renate" erstmals Rheinwasser unter dem Kiel.

"Neubau Nr. 14"

Vor dem Stapellauf

Vor dem Stapellauf fand traditionsgemäß die Werfttaufe des Schiffes statt. Durchgeführt wurde die, nicht wie sonst üblich, vom Schiffsbauer, sondern von Renate Schweiger von der gleichnamigen Personenschifffahrt selbst. Sie taufte das Schiff zunächst auf den Namen "Neubau Nr. 14".

Derzeit befindet sich das Schiff am Ausrüstungskai und wird für die Probefahrten vorbereitet. Zunächst werden die Motoren ohne Last, dann mit wenig und zum Schluss mit voller Leistung laufen gelassen. Die verschiedenen Testphasen werden vom Motorenhersteller überwacht, ausgewertet und dokumentiert. Wenn alle Tests erfolgreich verlaufen und alle Komponenten des Schiffes miteinander kommunizieren können, erfolgen bis Ende Juni die ersten Probefahrten.

Schiff kommt mit Verspätung nach Kelheim

In Kelheim wird das Schiff voraussichtlich Mitte Juli eintreffen. Das neue Schiff für die Personenschifffahrt Schweiger sollte ursprünglich Anfang Mai in Kelheim an der Donau eintreffen. Der langanhaltende kalte Winter und Verzögerungen bei den Zulieferfirmen führten zu einer erheblichen Verspätung.