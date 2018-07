Passau Mordversuch mit Blutverdünner: Heute fällt das Urteil

Im Blutverdünner-Prozess am Landgericht Passau soll heute das Urteil gesprochen werden: Die Staatsanwaltschaft fordert zwölf Jahre Haft für die Angeklagte. Sie soll versucht haben, ihren Mann mit Blutverdünner zu töten.

Vor dem Landgericht Passau endet heute ein spektakulärer Prozess mit dem Urteil. Angeklagt ist eine 51-jährige Frau aus Waldkirchen (Lkr. Freyung-Grafenau). Die Staatsanwaltschaft wirft ihr versuchten Mord vor. Sie soll versucht haben, ihren 68-jährigen Mann mit Blutverdünnern zu vergiften.

Prozess mit unerwarteter Wendung

Es war ein Prozess mit einer unerwarteten Wendung. In der vierten Verhandlungswoche meldete sich plötzlich der Ehemann von Elisabeth W. aus dem Zuhörerraum und behauptete, das Blutverdünnungsmittel selbst geschluckt zu haben. Die Staatsanwaltschaft wertete die Selbstbezichtigung als Falschaussage, weil der Mann seine Frau nach wie vor sehr liebe. An der Schuld der 51-Jährigen hegt die Anklage keine Zweifel. Sie habe ihm über Wochen heimlich das Medikament Marcumar in Essen und Trinken gemischt, um ihn loszuwerden. Elisabeth W. hatte mehrere Jahre ein Verhältnis mit ihrem einige Jahre jüngeren Chef.

Lange Haftstrafe gefordert

Zwölf Jahre Haft wegen versuchten Mordes - heimtückisch und aus niederen Beweggründen - forderte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Der Verteidiger der Angeklagten sprach sich für Freispruch aus, weil ihre Schuld nicht bewiesen sei. Eine Affäre mache sie noch lange nicht zur Mörderin.

Der Ehemann sitzt seiner Selbstbezichtigung wegen des Verdachts der uneidlichen Falschaussage und Verdunkelungsgefahr in Untersuchungshaft. Sein Fall wird als eigenständiges Verfahren behandelt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn.