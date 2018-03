Bildende Kunst Mitten im Streit um Koenig-Erbe: Stadt Landshut eröffnet neue Ausstellung

Mitten im erbitterten Streit um das künstlerische Erbe des Bildhauers Fritz Koenig eröffnen die Museen der Stadt Landshut am Abend eine Ausstellung mit Werken des 2017 verstorbenen Künstlers. In der Schau in der Heiliggeistkirche werden Skulpturen und Grafiken von Koenig aus mehr als 50 Jahren gezeigt.

Die neue Ausstellung über Fritz Koenig in Landshut birgt Brisanz. Ihre Eröffnung fällt mitten in eine scharfe Auseinandersetzung um das künstlerische Erbe des weltweit geachteten Bildhauers. Nach einem Grußwort von Oberbürgermeister Alexander Putz (FDP) spricht am Abend auch der umstrittene Direktor der städtischen Museen, Franz Niehoff, zur Einführung.

Diskussion um Leiter des Skulpturenmuseums

Niehoff war noch zu Lebzeiten Koenigs vom Künstler selbst zum Chef seines Museums im Hofberg unter der Burg Trausnitz berufen worden, hatte sich dann aber nach wenigen Monaten mit Fritz Koenig irreparabel zerstritten. Nach dem Tod des Künstlers Anfang 2017 hatte Oberbürgermeister Putz das selbständige Fritz-Koenig-Museum ins städtische Museum eingegliedert und damit - entgegen dem Willen des Künstlers - Niehoff wieder zum Verantwortlichen für die Kunstwerke Koenigs gemacht.

Dagegen protestiert ein jüngst unter anderem von mehreren Stadträten gegründeter Freundeskreis Fritz Koenig. Dessen Sprecher sagten zur aktuellen Ausstellung, es gehe jetzt um nicht weniger als die Ablösung von Niehoff als Leiter des Skulpturenmuseums.

Neue Ausstellung in den Uffizien

Ende Juni ist eine weitere große Ausstellung zur Erinnerung an Fritz Koenig in den Uffizien in Florenz geplant. Der Abtransport der Kunstwerke dafür beginnt nach Ostern.

Fritz Koenig hatte in Ganslberg bei Landshut seine Werkstatt. Weltweit bekannt wurde er unter anderem durch seins Skulptur "Kugelkaryatide" in New York, die 2001 den Terroranschlag auf das World Trade Center demoliert überstand und später dort wieder aufgestellt wurde.