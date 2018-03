Kurz gemeldet Die Meldungen aus Niederbayern

Regen: In München findet am Mittwochabend ein internes Gespräch über die Zukunft des Bahnbetriebs auf der Strecke Viechtach-Gotteszell statt. Die Regener Landrätin Rita Röhrl (SPD) und der aus dem Landkreis Regen stammende Landwirtschaftsminister Helmut Brunner (CSU) treffen sich mit dem bayerischen Innen- und Verkehrsminister Joachim Herrmann (CSU). Noch völlig offen ist, ob hier bereits eine Entscheidung fällt. Die Regener Landrätin drängt auf eine baldige Entscheidung und auf einen Dauerbetrieb auf der Strecke. Sie will ihre Argumente in München vorbringen

Straubing: Ein Familienstreit hat am Dienstagmorgen in Straubing einen Einsatz von Spezialkräften zur Folge gehabt. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilte, hatte eine 40 Jahre alte Frau in der Nacht die Polizeiinspektion Straubing darüber informiert, dass ihr drei Jahre älterer Ehemann sie bedrohe. Aufgrund der Angaben der Frau bestand der Verdacht, dass der Ehemann, der sich mit zwei Kindern in der gemeinsamen Wohnung befand, bewaffnet ist. Gegen 7 Uhr wurde der 43-Jährige dann von den alarmierten Spezialkräften der Polizei festgenommen. Laut Polizei wurde vor Ort aber keine Waffe gefunden.

Untergriesbach (Lkr. Passau): Einen denkbar schlechten Scherz hat sich ein 24-jähriger Mann auf dem Marktplatz in Untergriesbach erlaubt. Er zielte mit einer Spielzeugpistole, die einer echten Waffe täuschend ähnlich sieht, auf zwei Passanten und drückte ab. Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag auf dem Untergriesbacher Marktplatz. Ein junges Pärchen verließ gerade ein Geschäft, als ein schwarzer BMW neben ihnen hielt. Der Mann in dem Fahrzeug ließ das Beifahrerfenster herunter, richtete eine Pistole auf das Pärchen und drückte ab. Es klackte vier Mal. Nach Polizeiangaben erschraken die Passanten, konnten aber das Kennzeichen des Mannes erkennen. Es handelt sich um einen 24-Jährigen aus dem Bereich Straubing. Der Polizei erklärte er, er wollte nur Spaß machen. Die verwendete Pistole war tatsächlich eine Spielzeugwaffe, die laut Polizei einer echten sehr ähnlich sieht. Der Straubinger wird nun wegen Störung des öffentlichen Friedens, Bedrohung und Körperverletzung angezeigt.

Freyung: Der ehemalige FDP-Bundestagsabgeordnete Gerhard Drexler hat mit einen Facebook-Post über die neue Staatssekretärin Rita Hagl-Kehl (SPD) großen Ärger ausgelöst. Wie die Passauer Neue Presse berichtet, hatte Drexler nach dem Bekanntwerden der Ernennung von Hagl-Kehl zur neuen Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesjustizministerium geschrieben: "Diese Frau auf dem Platz von meinem verstorbenen Freund Dr. Max Stadler zu sehen, tut mir im Herzen weh." In einem weiteren Post verschärfte Drexler seine Angriffe mit den Worten "Unmöglich - diese Frau". Der Vorstoß Drexlers stieß auf heftige Kritik und Unverständnis. Nicht nur im Netz. Der SPD-Kreisverband Freyung-Grafenau reagierte in einer Pressemitteilung. Kreisvorsitzende Bettina Blöhm: "Ich finde es beschämend, dass politische Auseinandersetzungen auf diesem Niveau stattfinden." Der von Drexler angesprochene Max Stadler war von 2009 bis 2013 Justizstaatssekretär im Kabinett Merkel. Nach Stadlers überraschendem Tod rückte der Freyunger FDP-Politiker Gerhard Drexler für vier Monate in den Bundestag nach.

Künzing (Lkr. Deggendorf): Wahlkrimi in Künzing. Mit vier Stimmen Vorsprung hat der CSU Herausforderer Siegfried Lobmeier am Sonntag die Bürgermeisterwahl in der niederbayerischen Gemeinde gewonnen. Er löst damit nach 18 Jahren den SPD-Amtsinhaber Bernhard Feuerecker ab. Lobmeier kam auf 50,1 Prozent der Stimmen, der unterlegene bisherige Amtsinhaber auf 49,9 Prozent. In absoluten Zahlen bekam Lobmeier 896 Stimmen, auf Feuerecker entfielen 892 Stimmen. Die Wahlbeteiligung in der gut 3.000 Einwohner zählenden Gemeinde Künzing lag bei 67 Prozent. Vier Stimmen waren ungültig. Damit ist nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis Siegfried Lobmeier neuer Bürgermeister in Künzing.

Sankt Englmar (Lkr. Straubing-Bogen): Ein 75 Jahre alter Mann ist in Sankt Englmar im Bayerischen Wald gestürzt und erfroren. Wanderer hatten den Senior leblos in einem Wald gefunden und den Rettungsdienst gerufen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine Obduktion der bereits am vergangenen Wochenende entdeckten Leiche ergab, dass der Rentner an Unterkühlung starb. Hinweise auf eine Straftat gibt es den Angaben nach nicht. Der aus dem Landkreis Dingolfing-Landau stammende Mann war wohl hingefallen und alleine nicht mehr hochgekommen.

Dietersburg (Lkr. Rottal-Inn): Durch eine geborstene Gülleleitung ist es in dem kleinen Einbach nahe der Gemeinde Dietersburg laut Polizei zu einem "größeren Fischsterben" gekommen. Wie ein Sprecher bekannt gab, ereignete sich der Gülle-Unfall bereits am Mittwoch. Festgestellt wurde jedoch erst am Donnerstag, dass in zwei Fischweihern eine größere Menge Fische gestorben war. Die genaue Anzahl und Schadenshöhe ist derzeit laut Polizei noch nicht bestimmbar. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass bei einem einige Kilometer entfernten landwirtschaftlichen Betrieb eine Gülleleitung geborsten war. Dadurch lief eine größere Menge Gülle in den Bach, von dem die Fischweiher gespeist werden. Gegen den Landwirt aus dem Gemeindebereich Dietersburg wurde Anzeige wegen Gewässerverunreinigung erstattet. Die Ermittlungen dauern an.

Landshut: Mit Freiheitsstrafen zwischen rund dreieinhalb und sechs Jahren ist am Landgericht Landshut am Donnerstag der Prozess um Diebstähle im BMW-Logistikzentrum Wallersdorf zu Ende gegangen. Laut Überzeugung des Gerichts stahlen vier Männer mehrere tausend Diesel-Einspritzdüsen im Wert von knapp einer Million Euro. Als Kopf der Bande soll ein 29-Jähriger die nächtlichen Diebesfahrten während seiner Schichten, die er für ein Speditionsunternehmen gemacht hatte, organisiert haben. Die Einspritzdüsen sind vor allem auf dem Gebrauchtwagenmarkt stark nachgefragte Einzelteile. Sie werden in nahezu allen BMW-Dieselmotoren verbaut.

Passau/Freyung: Anfang März hat die Polizei in der Nähe von Ruhstorf (Lkr. Passau) 45 illegal eingereiste Männer, Frauen und Kinder aus dem Irak und aus Somalia aufgegriffen. Jetzt ist in Mannheim der mutmaßliche Schleuser festgenommen worden. Das teilte die Bundespolizei mit. Es handelt sich um einen 54-jährigen Türken. Am Donnerstag wurde er nach Passau überführt, dem Ermittlungsrichter vorgeführt und der JVA übergeben. Die Ermittlungen gegen weitere Hintermänner dauern an.

Erst am Mittwochabend entdeckte die Polizei in Kreuzberg bei Freyung 27 irakische Flüchtlinge im Laderaum eines georgischen Lastwagens. Unter den Flüchtlingen waren auch drei Kleinkinder. Die Menschen hatten keine Ausweispapiere bei sich und wurden wegen des Verdachts auf unerlaubte Einreise an die Bundespolizei übergeben. Die beiden türkischen Schleuser wurden festgenommen. Gegen sie wird wegen Einschleusung von Ausländern ermittelt.

Viechtach (Lkr. Regen): Die Stadt Viechtach trennt sich zum Jahresende von ihrem Stadtplaner, dem Münchner Architekten Peter Haimerl. Das hat der Stadtrat entschieden. Vergangenes Jahr hatte es eine Kontroverse um das historische Semmler-Haus gegeben, das nach langer Debatte und gegen den Willen Haimerls abgerissen wurde. Er kritisiert, dass die Stadt generell zu wenig gegen den Abriss historischer Häuser tut. Als Architekt genießt Haimerl überregional Renommee. Er plante unter anderem das Konzerthaus von Blaibach.

