Bayerischer Wald Luchsnachwuchs im Tierfreigelände des Nationalparks

Im Luchsgehege des Tierfreigeländes im Nationalparkzentrum Falkenstein gibt es Nachwuchs. Wie die Pressestelle der Nationalparkverwaltung heute bekannt gab, weiß man aber noch nicht, wie viele Luchsjunge genau zur Welt gekommen sind.

Wertvoller Luchs-Nachwuchs

Die Luchsin versteckt die Welpen momentan noch gut. Ein Jungtier konnte bisher aber schon von Besuchern und von einem Mitarbeiter gesichtet werden. In dem Gehege leben eine Luchsin und ein Kuder, also ein Luchsmännchen. Den letzten Nachwuchs dort gab es 2016.

Im zweiten Tierfreigelände des Nationalparks Bayerischer Wald am Lusen hatte man letztes Jahr sogar kleine Luchszwillinge.

Die beiden Luchse im Gehege am Falkenstein sind reine Karpatenluchse und "genetisch wertvoll", so die Nationalparkverwaltung. Gezüchtet wird im Rahmen des Europäischen Zuchtbuchs. Der Nachwuchs wird in der Regel später an andere Tierparks abgegeben, also nicht in die freie Wildbahn entlassen.