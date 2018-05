Opfer über Traueranzeigen ausspioniert Essenbach: Polizistin soll an Einbruchserie beteiligt gewesen sein

Ein besonders dreistes Diebes-Duo hat die Polizei in Essenbach (Lkr. Landshut) geschnappt: Eine 28-Jährige und ihre 43 Jahre alte Komplizin, eine Polizistin, sollen seit April vergangenen Jahres bei Hauseinbrüchen Diebesgut in einem sechsstelligen Wert erbeutet haben. Die 28-Jährige sitzt seit April wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft.

Opfer über Traueranzeigen ermittelt

Ihre Opfer suchten sich die Frauen laut Polizei über Traueranzeigen in der Lokalpresse aus. Die 43-jährige Polizistin soll über die Datenbank der Polizei an die Anschriften der Trauernden gekommen sein. Die Frauen stiegen in die Einfamilienhäuser ein, als die Wohnungsinhaber gerade bei der Trauerfeier waren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Polizistin wurde zwischenzeitlich vom Dienst suspendiert.

Von Bargeld bis zu Heiligenfiguren

Das Diebesgut umfasst unter anderem Bargeld, Goldmünzen, Sparbücher, Uhren, Schmuck und Heiligenfiguren. Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft ermitteln noch immer.