Donauauen im Gespräch Kelheim weiter gegen dritten Nationalpark

"Wir haben hier schon 12.000 Anhänger in unserem Gebiet. Es gibt nur eine Handvoll Befürworter. Die gehen jetzt nach München und manchen dort Werbung für einen Nationalpark in Kelheim. In München brauch ich keine Leute befragen, man muss sie hier vor Ort befragen. Und deswegen unser Appell an Herrn Markus Söder: Bitte geben Sie uns einen Hinweis und Hoffnung darauf, dass der Nationalpark in Kelheim nicht kommt."