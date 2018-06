Fünf Jahre nach der Katastrophe Jahrhundert-Hochwasser: Passauer OB warnt vor ähnlichen Ereignissen

Vor fünf Jahren kam es auch in Passau zur Hochwasser-Katastrophe - viele Tausend Einwohner waren betroffen, der Schaden ging in die Millionen. Passaus OB Jürgen Dupper sagt, dass solche Ereignisse wieder vorkommen können.

Fünf Jahre nach der Hochwasserkatastrophe warnt Jürgen Dupper (SPD), Oberbürgermeister von Passau, vor ähnlichen Ereignissen. Dupper sagte im BR-Interview: "Auf Katastrophen wie damals müssen wir uns vorbereiten". Überschwemmungen an Donau, Inn und Ilz hatten Anfang Juni 2013 allein in Passau einen Schaden von 230 Millionen Euro verursacht. Über 5.000 Passauer waren betroffen.

Die eine Lehre, die man daraus ziehen müsse, gebe es nicht, sagte Dupper. An erster Stelle stehe jedoch der Hochwasserschutz.

"Bei allen Versuchen, Naturschutz und Stadtbild mit dem Hochwasserschutz unter einen Hut zu bringen, darf man keine Möglichkeit ausschlagen, den baulich-technischen Hochwasserschutz zu bekommen." Oberbürgermeister Jürgen Dupper

Dupper ist überzeugt davon, dass die geplanten und durchaus auch umstrittenen Schutzmauern sowohl im Stadtteil Hals als auch an der Innpromenade schon bald umgesetzt werden müssen. "Derzeit beginnt das Verfahren für Hals. Das ist ein sehr schöner, romantischer Stadtteil. Deshalb muss man den Hochwasserschutz hier gut planen und gestalten. Zum Inn: Hier muss sich der Stadtrat jetzt über das Ergebnis eines landschaftsplanerischen Wettbewerbs in aller Ruhe unterhalten."

Von Öl auf Gas umgestiegen

Soldaten der Bundeswehr fahren im Schlauchboot durch die überflutete Stadt Passau.

Anderweitig habe die Stadt Passau ihre Hausaufgaben bereits gemacht, ist der OB überzeugt. Die Drehbücher für Einsatzkräfte seien verändert worden, die Feuerwehr sei besser ausgerüstet und habe mit neuen Geräten jetzt auch eine deutlich höhere Pumpleistung. Auch das Problem Ölverschmutzung sei man angegangen. Ein Großteil der Hauseigentümer habe sich animieren lassen, von Öl beispielsweise auf Gas umzusteigen. Die Stadtwerke hätten hierzu zwei Kilometer neue Gasleitungen verlegt.

Jürgen Dupper setzt auch auf bessere Hochwasserprognosen für seine Stadt. Mit dem Landesamt für Umwelt sei ein Zwei-Tage-Trend vereinbart worden. "Ein längerfristiger Ausblick ist schon mal ganz vernünftig." Außerdem würden derzeit auch Starkregenkarten erstellt, um besser gewappnet zu sein. Aber, so Dupper, eine hundertprozentige Sicherheit gebe es nicht, weil Starkregenfälle immer intensiver würden und Vorhersagen vor allem für den Inn und die Ilz sehr schwierig seien.

Um Frischwasser anstehen

Ein völlig erschöpfter Feuerwehrmann gönnt sich eine Pause.

Welches Bild sich vom Hochwasser 2013 beim Stadtoberhaupt am stärksten eingeprägt hat? Es sei eine Situation in der Passauer Altstadt gewesen. "Hier standen Leute vor einem Lkw Schlange, um Frischwasser zu bekommen, weil die Trinkwasserversorgung zusammengebrochen war. Dieses Bild werde ich nie vergessen. So etwas vermutet man in ganz anderen Regionen des Globus."