Ende der Atomkraft Isar 2: Keine Pläne für einen Weiterbetrieb

Das Kernkraftwerk Isar 2 soll auch nach dem beschlossenen Aus im Jahr 2022 nicht weiter laufen. Das teilte Betreiber PreussenElektra mit. Technisch wäre ein Weiterbetrieb möglich, sagte Kraftwerksleiter Carsten Müller dem Bayerischen Rundfunk. Die Anlage stehe modernen Reaktortypen in nichts nach. Doch es würde zum Beispiel schon am Personal scheitern - weil viele Schichtleiter in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen und es keinen Ersatz gibt.

Planungen für Rückbau laufen

Dass sich die Politik kurz vor dem Betriebsende doch noch für eine Laufzeitverlängerung entscheidet, erscheint daher kaum möglich. Bei PreussenElektra konzentriert man sich ohnehin schon jetzt auf die Planungen für den Rückbau von Isar 2.