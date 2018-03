"Von O bis O" Im Bayerischen Wald ist es noch zu früh für Sommerreifen

"O bis O" - Oktober bis Ostern, das ist die Faustregel dafür, wann die Sommerreifen runter vom Auto und die Winterreifen montiert werden müssen. Ostern liegt dieses Jahr sehr früh - am ersten April-Wochenende. Der Wechsel zum Sommerreifen ist viel zu früh, sagt Kfz-Meister Michael Edinger aus Bodenmais.

"Alle Jahre wieder kommt der schöne Osterschnee. Im Bayerischen Wald kommt jedes Mal an Ostern Schnee." Michael Edinger

Das wollen jedoch viele nicht glauben. In der Werkstatt von Kfz-Meister Michael Edinger wurden die ersten Winterreifen schon vom Auto abgeschraubt und die Sommerreifen montiert. Aber: Der Kunde ist König. Dabei reiche ein Millimeter Schnee, um schon keinen Halt mehr zu haben, erklärt Edinger. "Sommerreifen und Schnee - da rutscht man wie ein Schlitten".

Das sagt der Gesetzgeber

Der Gesetzgeber spricht von einer "situativen Winterreifenpflicht", erklärt ein ADAC-Experte. Deshalb müsste der Wagen bei Schnee in der Garage bleiben. Bei Kontrollen bei winterlichen Straßenverhältnissen ist mit Sommerreifen in der Regel ein Bußgeld von 60 Euro fällig, so die Polizei. Bei einem Unfall - auch wenn man ihn nicht selbst verschuldet - gibt es ein Bußgeld von 120 Euro sowie Punkte in Flensburg. Auch die Kaskoversicherung kann unter Umständen die Leistung kürzen. Dann könnte man auf einen beträchtlichen Teil der Kosten sitzen bleiben.

Skifahren bis Ostern im Bayerischen Wald möglich

Schnee am Langlaufzentrum Bretterschachten bei Bodenmais Mitte März.

In den Bayerwald-Hochlagen kann man heuer noch bis Ostern sehr gut skifahren. Im Skizentrum Mitterfirmiansreut liegen momentan noch immer rund 75 Zentimeter präparierter Schnee auf den Pisten, am Großen Arber sind es 80 Zentimeter bis über einen Meter. Für Langläufer bleibt vor allem der Bretterschachten bei Bodenmais noch einige Zeit geöffnet. Dort liegen auf über 1.100 Metern Höhe noch immer 80 bis stellenweise sogar 150 Zentimeter Schnee auf den Loipen. Am Wochenende soll es sogar nochmal Neuschnee und einen Kälteeinbruch geben.