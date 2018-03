Gemeinde verteidigt Investitionen Hutthurm wehrt sich gegen Vorwürfe des unnötigen Flächenverbrauchs

Die Gemeinde Hutthurm will sich nicht den schwarzen Peter zuschieben lassen beim Flächenverbrauch: Durch großzügige Ausweisung von Gewerbe- und Baugebieten habe man vielmehr dem demographischen Wandel erfolgreich Einhalt geboten.

Die Gemeinde Hutthurm wehrt sich gegen den Vorwurf des unnötigen Flächenverbrauchs, obwohl die Bevölkerung in den vergangenen Jahren nicht zugenommen habe. Das Gegenteil sei der Fall. Die Bevölkerungszahl sei von 5.200 im Jahr 1990 auf aktuell 6.100 Personen angestiegen.

Für Lebensqualität gesorgt

Dank der großzügigen Ausweisung von Gewerbe- und Baugebieten habe der demographische Wandel gestoppt werden können. Es gebe auch keine Leerstände, sagte Hutthurms zweite Bürgermeisterin Edeltraud Stegbauer-Wagner dem BR auf Anfrage. "Wir haben Arbeit zu den Menschen vor Ort gebracht und die Lebensqualität vor allem für junge Leute und deren Familien so verbessert, dass sie nicht in die Ballungszentren abwandern müssen." Mit Erfolg, so Stegbauer-Wagner. Für ein Baugebiet mit 55 Parzellen habe es über 150 Bewerber gegeben. "Und das waren keine Spekulanten sondern Familien vor Ort."

Von Verboten hält man wenig

Ein neuer Kindergarten, der vor kurzem gebaut worden sei, sei jetzt schon zu klein. "Eigentlich stoßen wir mit unserem Bevölkerungswachstum eher an Grenzen als dass wir zu wenig Leute haben." Auch Anfragen nach weiteren Gewerbegebieten würden immer mehr. Stegbauer-Wagner hält auch nichts davon, mit Verboten auf dem Land den Flächenverbrauch insgesamt zu stoppen. "Dann werden eben die Ballungszentren noch mehr verbaut."

Rückendeckung für die Argumentation im Hutthurmer Rathaus gibt es von Gemeindetagspräsident Uwe Brandl:

"Wenn sie das Bauen in der Fläche nicht mehr erlauben, werden sie nur dafür sorgen, dass das Wohnen in den Ballungsräumen noch teurer wird." Gemeindetagspräsident Uwe Brandl

Auch der Chef des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags Peter Drießen spricht von einem angeblichen Schreckensszenario - schließlich seien 88 Prozent der Fläche des Freistaats Wälder, Äcker, Naturland und Gewässer.