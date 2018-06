Für Ostbayern Hospizmobil erfüllt den letzten Herzenswunsch

Der BRK-Kreisverband in Straubing-Bogen bietet todkranken Menschen an, einen Herzenswunsch zu erfüllen. Dazu wurde ein Hospizmobil angeschafft. Oft seien es nur kleine Wünsche, die Menschen haben, betonte Notfallseelsorger Klaus Klein, einer der Initiatoren des Projekts, bei der Vorstellung: Die Familie noch einmal wiedersehen, vielleicht noch einmal am Meer oder in den Bergen sitzen oder ein Fußballspiel besuchen.

Wünsche vorher anmelden

Auch Bayerns Kultusminister Bernd Sibler (CSU) war bei der Vorstellung des Projekts dabei.

Solche Wünsche kann das Bayerische Rote Kreuz jetzt erfüllen. Dazu steht den Einsatzkräften ein voll ausgestatteter VW-T5-Rettungswagen zur Verfügung - samt Tragestuhl, Pflegetrage, Defibrillator, Beatmungsgerät und Absaugegerät.

Laut BRK-Kreisgeschäftsführer Jürgen Zosel muss der Wunsch mit einem entsprechenden Vorlauf beim BRK angemeldet werden. Dann nehmen BRK-Mitarbeiter Kontakt auf und besprechen den Wunsch im Detail.

Die Entscheidung trifft schließlich ein Gremium aus einem Arzt, einem Vertreter des Pflegepersonals oder ein Betreuer sowie ein Organisator. Für den Patienten ist die Erfüllung seines Wunsches kostenfrei. Finanziert wird die Wunscherfüllung über Spenden.