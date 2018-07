Attacke in Vilshofen Haftbefehl nach Messerangriff auf Elfjährigen

Nach der Messerattacke auf einen Elfjährigen in Vilshofen sitzt der Tatverdächtige jetzt in Untersuchungshaft. Eine Ermittlungsrichterin hat Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen. Das Kind ist nach einer Notoperation nicht mehr in Lebensgefahr.