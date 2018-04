Debatte Guter Wolf, böser Wolf und die Politik

Schon seit der Jahrtausendwende vermehren sich wieder Wölfe in Deutschland - inklusive aller Probleme, die sie mit sich bringen. Was tun? Das beschäftigt am Mittwoch den Umweltausschuss im Bundestag. Kann man in Niederbayern von "Problemwölfen" sprechen?

Von: Renate Roßberger