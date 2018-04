Feuerwehr Großbrand im Straubinger Hafen ist gelöscht

Dichte Rauchwolken über dem Donauhafen in Straubing-Sand: Am Dienstagmittag waren dort mehrere Hundert Tonnen Kunststoffabfälle in Brand geraten. Erst am späten Nachmittag war das Feuer gelöscht.

Von: Uli Scherr