Besuch im Bayerischen Wald Grafenauer Forschungscampus beeindruckt Bundespräsident Steinmeier

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich am Mittwoch im Technologiecampus Grafenau im Bayerischen Wald über Wissenschaft und Forschung auf dem Land informiert. Ostbayern ist Steinmeiers erste Station auf einer Reise durch verschiedene ländliche Gebiete in Deutschland.

Mit einem Besuch auf dem Technologiecampus Grafenau hat Frank-Walter Steinmeier am Mittwoch seine eintägige Reise durch den Bayerischen Wald begonnen. Campus-Mitarbeiter wollten dem Bundespräsidenten zeigen, welche Chancen die Digitalisierung in der Region bietet und wie sie beispielsweise Senioren mit dem Thema vertraut machen.

Bundespräsident will ländliche Regionen unterstützen

Unter dem Motto "Land in Sicht" will der Bundespräsident mehrere ländliche Gebiete in Deutschland besuchen und diese unterstützen. Ostbayern ist Steinmeiers erste Station. "Wir wollen sichtbar machen, was auf dem Land passiert", sagte Steinmeier in Grafenau.

Nicht alle Menschen wollten in Großstädten leben, aber sie brauchten auf dem Land eine Perspektive. Er werde sicher auch Dörfer sehen, die demografische Schwierigkeiten hätten, in denen es keinen Arzt, keine Gaststätte und keine Tankstelle mehr gebe, sagte Steinmeier. Der Forschungscampus in Grafenau zeige, dass auch eine ländliche Region eine Zukunft haben kann.

Steinmeier besucht Perlesreuth und Hutthurm

Bei Steinmeiers Reise durch die Landkreise Freyung-Grafenau und Passau stand am Mittwoch unter anderem auch ein Besuch in der Gemeinde Perlesreut auf dem Programm, deren Ortskern neu gestaltet wurde. In der Marktgemeinde Hutthurm wollte das Staatsoberhaupt die Akademie für Ökologischen Landbau besichtigen.