Kornkammer Bayerns Getreideernte in Niederbayern hat begonnen - so früh wie noch nie

In Niederbayern hat die Getreideernte begonnen - und das so früh wie noch nie. In den nächsten Tagen werden mehrere Tausend Hektar Wintergerste eingefahren. Die Landwirte rechnen aber mit einer schlechten Ernte.

Von: Harald Mitterer