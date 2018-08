Kino Frontenhausen bekommt einen Franz-Eberhofer-Kreisel

In mittlerweile fünf Filmen ermittelt Dorfpolizist Eberhofer in der niederbayerischen Provinz. Ein immer wiederkehrender Schauplatz in allen Folgen: der Kreisverkehr auf der Staatsstraße 2111 bei Frontenhausen. Ab sofort heißt der Verkehrsknotenpunkt offiziell Franz-Eberhofer-Kreisel.

Von: Uli Scherr, Harald Mitterer