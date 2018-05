Evakuierung Fliegerbombe in Straubing: 2.500 Anwohner müssen Wohnungen verlassen

Nachdem in Straubing am späten Vormittag bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe gefunden worden ist, müssen jetzt die umliegenden Haushalte in einem Radius von 500 Meter evakuiert werden. 2.500 Personen müssen ihre Wohnungen verlassen.

Von: Katharina Häringer