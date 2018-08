Kollnburg Feuerwehrbus aus Spaß geklaut: Drei Diebe ermittelt

In der Nacht auf Dienstag wurde in Kollnburg (Lkr. Regen) ein Feuerwehrbus gestohlen. Das Fahrzeug tauchte heute vor einem Haus wieder auf. Drei junge Männer haben das Fahrzeug angeblich nur aus Spaß entwendet.

Die Diebe, die in der vergangenen Nacht einen VW-Bus der Feuerwehr Kollnburg gestohlen haben, sind drei junge Männer aus der Region. Die Polizei konnte drei 23, 24 und 26 Jahre alte Burschen aus dem Altlandkreis Viechtach als mutmaßliche Täter ermitteln, die als Gäste auf dem Kollnburger Heimatfest waren.

Schlüssel steckte, Tür war offen

Offenbar wollten sie sich einen Scherz mit der Feuerwehr erlauben. Die drei hatten den VW-Bus mitgenommen, als der am Volksfestplatz in Kollnburg abgestellt war. "Praktischerweise" steckte der Schlüssel und das Fahrzeug war offen, weil die Feuerwehr das Fahrzeug für Abbauarbeiten am Fest nutzte und mehrere Personen damit unterwegs waren. Plötzlich aber war der Bus weg und wurde erst heute früh von einem Mann aus Prackenbach bei der Polizei gemeldet. Vor dessen Haus hatten die Burschen das unversehrte Fahrzeug abgestellt.

Jetzt erwartet die "Scherzkekse", so die Polizei, ein Verfahren wegen Verdachts des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs und des Missbrauchs von Nothilfemitteln.