Deggendorf Feuerwehr holt Pferd aus Entwässerungsgraben

Spektakuläre Rettung in Deggendorf: Ein Pferd ist am Donnerstag rücklings in den Entwässerungsgraben auf seiner Weide gerutscht. 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr holten das Tier aus dem Wasser.