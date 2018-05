Europäische Wochen Passau Festspiele finden ohne Intendanten statt - aber der Ex singt

Die Europäischen Wochen in Passau werden in diesem Jahr ohne Intendanten stattfinden. Der ehemalige Intendant Thomas E. Bauer wird trotzdem dabei sein - allerdings in etwas anderer Rolle.

Die Festspiele Europäische Wochen (EW) werden heuer definitiv ohne künstlerische Leitung über die Bühne gehen. Das bestätigte EW-Vorstand Rosemarie Weber dem BR. Die Arbeit eines Intendanten würde von den Mitarbeitern im Festspielbüro und Mitgliedern der Vorstandschaft übernommen.

"In der jetzigen Situation könnten wir uns gar keinen Intendanten leisten." Rosemarie Weber, Vorstand Europäische Wochen

Die Finanzierungslücke, die vor einem Monat noch über 300.000 Euro groß war, ist laut Weber durch die Hilfe von Sponsoren deutlich kleiner geworden. Auch habe die Stadt Passau knapp die Hälfte des zugesagten Zuschusses (insgesamt 158.000 Euro) mittlerweile freigegeben. OB Jürgen Dupper (SPD) hatte das Geld wegen der unsicheren Lage der EW zunächst zurückgehalten.

Zukunft ungewiss

Zur Zukunft der Festspiele wollte sich Weber nicht konkret äußern. Dass die EW auch 2019 stattfinden, sei keine Frage. Sie könne sich nächstes Jahr eine Lösung mit einem Interimsintendanten vorstellen. Weber: "Wir brauchen etwas Zeit, um den Festspielen eine nachhaltige Struktur geben zu können", sagt Weber. Die Europäischen Wochen haben schwierige Wochen hinter sich. Mitte April wurde die Trennung von Intendant Thomas E. Bauer bekannt, der nach nur einer Festspielsaison gehen musste.

Finanzielle Schieflage als Trennungsgrund?

Die Vorstandschaft des Festspielvereins warf Bauer unter anderem vor, für die finanzielle Schieflage verantwortlich zu sein. In der Kritik steht aber auch die Vorstandschaft. Mitglieder werfen ihr vor, die größte Krise in der Geschichte der EW mitverursacht zu haben. Die diesjährigen Festspiele finden vom 20. Juni bis 29. Juli statt. Wegen der finanziellen Probleme mussten einige hochkarätige Veranstaltungen wie "Jedermann" in Burghausen, "Die Zauberflöte" in Aldersbach und der Festspielball in der Passauer Dreiländerhalle gestrichen werden.

Ex-Intendant singt in Haydn-Stück

Pikanterie am Rande: Thomas E. Bauer wird trotz aller Querelen bei den Festspielen auftreten. Der Bariton wird bei Haydns „Die Jahreszeiten“ am 30. Juni in Engelhartszell in Oberösterreich und beim Konzert des EW-Vokalensembles am 21. Juli in Röhrnbach (Lkr. Freyung-Grafenau) mit von der Partie sein.