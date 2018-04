Kulturfestival Europäische Wochen: Versammlung mit Zündstoff

Seit Wochen schwelt ein Streit zwischen Verein und Intendant der Festspiele Europäische Wochen. Es geht um die grundsätzliche Ausrichtung und Verjüngung des Trägervereins. Daher wird mit Spannung auf die Mitgliederversammlung am Abend in Passau geschaut.

Die Versammlung am Abend wird wohl ein weiteres Kapitel im Machtkampf zwischen dem Verein und Intendant und Bariton Thomas E. Bauer. Dessen öffentlich geäußerte Forderung, möglichst schnell viele junge Leute in den ehrwürdigen Verein zu bringen, hat im Februar zu ersten Verstimmungen geführt. Alteingesessene Mitglieder fühlen sich übergangen, haben Angst um die Traditionen des Vereins und befürchten die Entwicklung hin zum reinen Förderverein. Intendant Bauer aber drohte sogar mit Rücktritt, sollte sich in Sachen Verjüngung nichts bewegen. Dabei hatte er das Amt erst im September 2016 übernommen.

"Auf Teufel komm raus was durchsetzen, bringt überhaupt nichts. Wenn so eine Sache nicht gemeinschaftlich geschieht, überlegt man sich immer, was die Zukunft so bringt." Intendant Thomas E. Bauer

Vorstandsvorsitzende Rosemarie Weber hält dagegen. Man sei sich einig darüber, mehr jüngere Mitglieder in den Verein zu holen. Dabei müsse man sich aber an die Statuten des Vereines halten und dürfe den Streit darüber nicht in der Öffentlichkeit austragen. "Mein Ziel wäre gewesen, man hätte sich mit Geschäftsführung und Vorstand abgestimmt, welche Möglichkeiten es gibt", sagt sie.

Ein weiteres heißes Thema: Finanzen der Festspiele

Befinden sich die Europäischen Wochen in finanzieller Schieflage? Es deutet einiges darauf hin. Die 25.000 Euro, die zur Gründung der angestrebten gemeinnützigen GmbH nötig wären, sind schlichtweg nicht vorhanden. "Jedes Jahr wünschen wir uns, einen Grundstock aufbauen zu können, um Rücklagen für eine GmbH bilden zu können. Und das ist auch im letzten Jahr nicht gelungen", sagt Rosemarie Weber. Auch das Besucher-Plus habe da nichts gebracht. "Laut unserem Intendanten hatten wir letztes Jahr 2.500 Konzertkarten mehr als im Vorjahr verkauft. Aber die Besucher und die Kartenverkäufe sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein", sagt Weber. Ein weiterer Seitenhieb gegen den Intendanten?

Bauer bekommt Lob und Kritik

Der Etat für die rund 50 Veranstaltungen des renommierten Festivals beträgt nach EW-Angaben 1,7 Millionen Euro. Das Risiko trägt weitgehend der Vereinsvorstand bzw. die Mitglieder. Bauer bekam für seine ersten Festspiele viel Lob. Allerdings wirft man dem 47-Jährigen auch vor, wenig teamfähig zu sein und zu selbstherrlich zu agieren.