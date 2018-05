Nach tödlicher Schlägerei in Passau Fall Maurice K.: Vier Tatverdächtige wieder auf freiem Fuß

Rund sechs Wochen nach der Schlägerei in Passau, bei der der 15-jährige Maurice K. getötet wurde, sind von den sechs Tatverdächtigen nur noch zwei erwachsene Männer in U-Haft - und zwar wegen Fluchtgefahr. Dies hat das Polizeipräsidium Niederbayern am Mittwoch mitgeteilt.

Von: Martin Gruber