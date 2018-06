Böse Panne Examen von Passauer Studenten teilweise verschwunden

Pech für sieben Passauer Lehramtsstudenten: Sie müssen einen Teil ihres Englisch-Staatsexamens noch einmal schreiben. Der Grund: Teile der Prüfung sind verloren gegangen. Allerdings nicht in Passau, sondern an einer anderen Universität in Bayern.

Sieben Lehramtsstudenten an der Universität Passau müssen einen Teil ihres Englisch-Staatsexamen noch einmal wiederholen. Auf unerklärlicher Weise verschwanden die Teile der Prüfung. 23 angehende Gymnasiallehrer für Englisch hatten am 7. März in den Teilprüfungen "Sprachmittlung" und "Textproduktion" ihr Examen geschrieben. Die Prüfung wurde zwei Tage später per Einschreiben an die Erstprüferin an einer anderen bayerischen Universität geschickt.

Teilprüfung "Sprachmittlung" verschwunden

Laut Sendungsnachweis kamen die Klausuren zwar am Bestimmungsort, der nicht bekannt gegeben werden darf, an. Allerdings verschwand dort die Teilprüfung "Sprachmittlung" von sieben Studenten. Katrina Jordan, Sprecherin der Uni Passau, sagte zum BR: "Wir haben keine Ahnung, wo die Unterlagen sind. Fest steht: Die Uni Passau hat an dieser Panne keine Schuld. Es gibt Belege, dass die Klausuren am Bestimmungsort angekommen sind."

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus befasst sich jetzt mit dem Fall und stellt den sieben Kandidaten für den betroffenen Examensteil zwei weitere Prüfungstermine im Herbst 2018 und im Frühjahr 2019 in Aussicht. Sollten die Passauer Studenten nicht mehr antreten wollen, wird diese Prüfungsleistung mit "ungenügend" bewerten. Sollten die vermissten Klausuren innerhalb einer Ein-Jahres-Frist wiederauftauchen und die zweite Prüfung schon geschrieben sein, wird das bessere Prüfungsergebnis gewertet.

Uni Passau unterstützt Studenten

Bis zum 6. Juli müssen sich die betroffenen Studenten entscheiden, wie sie weiter vorgehen. In einer Stellungnahme der Uni Passau heißt es: "Die zuständigen Stellen an der Universität Passau tun ihr Möglichstes dafür, diesen Prozess im Sinne der betroffenen Studierenden zu unterstützen, jedoch liegt die alleinige Entscheidung beim Prüfungsamt des Staatsministeriums."