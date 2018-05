Ergebnis der außerordentlichen Sitzung Europäische Wochen Passau finden trotz Finanzproblemen statt

Die Festspiele Europäische Wochen (EW) können – trotz großer finanzieller Probleme – stattfinden. Das war eines der wichtigsten Ergebnisse der außerordentlichen, nicht-öffentlichen Mitgliederversammlung am Montagabend. Sie war anberaumt worden, nachdem sich die EW vor einigen Tagen kurzfristig von Intendant Thomas E. Bauer getrennt hatte und sich große Finanzierungslücken auftaten bei den anstehenden Festspielen (20. Juni bis 29. Juli).

Vorstand Rosemarie Weber sagte nach der Sitzung zum BR, jetzt könne wieder etwas Ruhe einkehren.

"Trotz der riesigen Finanzierungslücke schaffen wir es, die diesjährigen Festspiele in einer abgespeckten Version durchzuziehen. Allerdings müssen wir noch viel Energie beim Thema Sponsoring aufwenden." Rosemarie Weber

Bereits letzte Woche wurde bekannt, dass die Europäischen Wochen auf einige geplante Veranstaltungen verzichten müssen, so z. B. auf die "Zauberflöte" in Aldersbach und den "Jedermann" in Burghausen. Weber bestätigte dem BR auch, dass der Haushalt für die diesjährigen Spiele eine Finanzierungslücke von über 300.000 Euro aufgewiesen habe. Dies sei auch der Hauptgrund für die Trennung von Intendant Bauer gewesen. Diese Lücke gelte es jetzt mit dem abgespeckten Programm, den Sponsoren und dem Kartenverkauf ("Da ist auch noch Luft nach oben") zu schließen.

Kein "Interimsintendant"

Für die Durchführung der Europäischen Wochen seien die noch verbliebenen Mitarbeiter im Festspielbüro zuständig. Einen "Interimsintendanten" werde es nicht geben.

"So einen könnten wir uns nicht leisten", sagte Vorstand Weber. Was die Zukunft der Europäische Wochen angeht, wollte sich der Vorstand nicht festlegen. Man werde versuchen, die EW wieder auf sicherere Beine zu stellen. Eine GmbH sei weiter das Ziel. Auch anderweitig müsse man vieles überdenken, z. B. auch die Zahl der Veranstaltungen. Fest steht: Das alte Logo mit dem EW-Engel, das Ex-Intendant Bauer vor den letztjährigen Spielen durch die zwei Buchstaben „e“ und „W“ ersetzen ließ, werde auf Wunsch vieler Mitglieder zurückkommen.

"Einen Schutzengel brauchen die Spiele jetzt mehr denn je." Rosemarie Weber

Stimmung zwischen Sachlichkeit und Entsetzen

Die Stimmung bei der Mitgliedersitzung bewertete der Vorstand als "gut" und "von Sachlichkeit geprägt". Weber-Gegner, die es im Verein auch gibt, sehen es anders. Ein Teilnehmer sagte dem BR, er sei entsetzt über die Entwicklungen im Verein. Die Dinge würden nicht gelöst, sondern nur oberflächlich angegangen. Letztendlich müsse auch der Vorstand den Weg für einen Neuanfang frei machen.