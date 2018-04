Atommüll Essenbach: Wie geht es weiter mit dem Brennelemente-Zwischenlager?

Das Bundesumweltministerium informiert heute über die Zukunft des Brennelement-Zwischenlagers am Standort Isar in Essenbach bei Landshut. Viele Menschen in der Region befürchten, dass aus dem Zwischen- ein Endlager werden könnte.

Von: Andreas Mack