Tödliche Schlägerei in Passau Fall Maurice K.: Erste Verdächtige gestehen Schläge

Nach der tödlichen Prügelei in Passau haben einige der Verdächtigen zugegeben, auf den 15-jährigen Maurice K. eingeschlagen zu haben. Der Teenager war an den Folgen der Schlägerei gestorben - er erstickte an seinem Blut.