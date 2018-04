Fahrplanänderungen und Zugausfälle Probleme im Bahnverkehr wegen Bauarbeiten an "Neufahrner Kurve"

Im Zuge der Bauarbeiten an der "Neufahrner Kurve" zum Münchner Flughafen kommt es ab heute zwischen Freising, Landshut und Regensburg zu Behinderungen im Zugverkehr. Passagiere müssen mit Zugausfällen und Schienenersatzverkehr rechnen.

Pünktlich zum Fahrplanwechsel im Dezember soll die "Neufahrner Kurve" fertig sein. Direkte Zugfahrten über Landshut zum Franz-Josef-Strauß-Flughafen sind dann möglich.

Änderungen bis zum 1. Mai

Schon lange wurde die Trasse in Ostbayern gefordert. Um das Projekt realisieren zu können, laufen seit Jahren Bauarbeiten. Und das hat immer wieder Auswirkungen auf den Bahnverkehr. So auch jetzt: Von heute an werden auf der neuen Strecke Weichen eingebaut. Dadurch kommt es zu Fahrplanänderungen und Zugausfällen, teilt die Bahn mit. Auf der Strecke Freising-Landshut-Regensburg werden bis zum 1. Mai einzelne Züge durch Busse ersetzt. Andere Züge fahren zu geänderten Fahrtzeiten.

Bahn bittet Kunden, sich zu informieren

Die Bahn bittet Pendler und andere Kunden, die Fahrtzeiten vorab im Internet zu überprüfen. Die neuen Fahrtzeiten und welche Züge vom Schienenersatzverkehr betroffen sind, erfahren Kunden über die App der Bahn, die Internetseite oder über die Fahrplanauskunft an den Ticket-Automaten der Bahn. Auch der telefonische Kundenservice der Bahn (01806-996633) hilft betroffenen Bahnfahrern weiter.