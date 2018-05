Gelungene Integration in Straubing Dieser Flüchtling hat seine Berufung bei der Feuerwehr gefunden

Stolz steht der junge Mann vor einem großen, roten Feuerwehrauto. Den Helm unter den Arm geklemmt. Auf seinem Einsatzanzug steht Alhussin O. Das O steht für seinen Vornamen Osama. Bei der ersten Begegnung in der Feuerwache Straubing gab es Unsicherheit auf beiden Seiten.

Verwirrung wegen des Namens

Der ein oder andere jetzige Kollege habe ein bisschen komisch auf diesen Namen reagiert, erzählt Alhussin. "Osama", sagt er. "Klar: Osama bin Laden". Dann lacht er - und schränkt direkt ein: Die Straubinger Feuerwehrler waren von Anfang an wirklich sehr nett, aber auch überrascht. Alhussin sei vor gut einem Jahr auf einmal dagestanden und habe gesagt, dass ihn der Feuerwehrdienst interessiere, erinnert sich Straubings Stadtbrandrat Stephan Bachl.

Fester Bestandteil des Feuerwehr-Teams

Inzwischen ist der 22-jährige Flüchtling aus der syrischen Stadt Homs fester Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr in Straubing und die immerhin durchschnittlich 850 mal im Jahr aus - inzwischen auch mit dem jungen Syrer. Aufnahmekriterium war allerdings, dass er nicht nur Deutsch, sondern auch Bairisch versteht.

"An der Einsatzstelle wird nicht Hochdeutsch gesprochen, sondern Bairisch. Aber der Osama ist auch da integriert." Stephan Bachl, Stadtbrandrat Straubing

Mitglieder der Straubinger Feuerwehr (v.l.n.r.): Michael Maul, Osama Alhussin, Sandra Mühlbauer, Stadtbrandrat Stephan Bachl.

Eine Freiwillige Feuerwehr wie hier in Straubing kannte der junge Syrer aus seiner Heimatstadt Homs nicht. Dort gibt es "nur" eine Berufsfeuerwehr. Dieser Solidargedanke hat ihn von Anfang an fasziniert bei der Straubinger Wehr und hat ihm bei der Integration entscheidend geholfen. Er wolle anderen helfen und sie aus Notsituationen retten, erzählt Alhussin. Stephan Bachl ist froh, dass Alhussin bei der Feuerwehr mitmacht. "In unserer Organisation zählt, was jemand machen möchte. Und wenn jemand helfen möchte, wird der bei uns akzeptiert und integriert. Und dafür ist Osama ein Musterbeispiel", sagt der Stadtbrandrat.

Arabischkenntnisse als Pluspunkt

Der junge Syrer bringt auch eine spezielle Stärke mit ein, sagt der Straubinger Feuerwehrchef. Mit ihm habe man jetzt auch einen Arabisch sprechenden Mann in der Truppe, was im Ernstfall sehr wichtig sein kann:

"Wir konnten ganz konkret im letzten Jahr einen Suizid vermeiden, weil einer meiner Leute die türkische Sprache konnte." Stephan Bachl, Stadtbrandrat Straubing

Die ersten Einsätze haben gezeigt: Auf Alhussin ist Verlass. Inzwischen hat er auch erfolgreich die Ausbildung zum Atemschutzträger absolviert. Besonders wichtig ist das für Jasmin Franz. Denn für sie sei Osama nicht nur ein Feuerwehrkollege, sondern auch ihr Atemschutzpartner und damit ihr bester Freund, erzählt sie. "Wie es so schön heißt: Ich gehe mit ihm rein ins brennende Haus und wieder raus - er ist meine Lebensversicherung." Umgekehrt ist Jasmin Franz im Einsatz die Lebensversicherung für Alhussin.