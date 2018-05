Straubing Diebstahlserie auf Friedhöfen: Zwei Tatverdächtige ermittelt

Nach einer Serie von Diebstählen auf dem Michaels-Friedhof in Straubing konnte die Polizei jetzt zwei Tatverdächtige ermitteln. Insgesamt waren von mehr als 50 Gräbern Grablaternen, Kreuze und Statuen von den Grabsteinen abgerissen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereigneten sich die Diebstähle in der Nacht von Pfingstmontag auf Dienstag.

Kontrolle bei Schrotthändler

Auf die Spur der mutmaßlichen Täter kam die Polizei bei der Kontrolle eines Fahrzeugs mit Anhänger im Umfeld eines Schrotthändlers im nördlichen Landkreis. Sie fanden Aufbruchswerkzeuge sowie - unter Hausmüll versteckt - Diebesgut in Form von Metallteilen und Scherben von Grablaternen. Bei weiteren Ermittlungen auf dem Betriebsgelände des Schrotthändlers konnten Statuen, Kreuze und Grablaternen mit einem Gesamtgewicht von rund 150 Kilogramm sichergestellt werden.

Noch weitere Friedhöfe betroffen?

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen stammen nicht alle Gegenstände vom Straubinger Friedhof. Möglicherweise kommen auch andere Tatorte unter anderem in den Landkreisen Cham und Dingolfing-Landau in Frage. Erst gestern meldete die Polizei zahlreiche Diebstähle aus dem Friedhof Dingolfing. Ob dieser Raubzug mit den jetzt ermittelten Taten zusammenhängt, muss noch geklärt werden. Die Polizei sucht daher Geschädigte und Personen, die Angaben zur Herkunft der Gegenstände machen können.