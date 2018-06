Landau Vorlesewettbewerb: Für Lilly-Mae Green langt es nicht zu Platz eins

Lilly-Mae Green aus Eichendorf hat beim Vorlesewettbewerb Platz eins verpasst. Bei der Endausscheidung siegte Viktoria Schaay, die für Nordrhein-Westfalen startete.

Bundesweit hatten sich rund 570.000 Schülerinnen und Schüler an dem Wettbewerb beteiligt.

Lilly-Mae sorgte für Gänsehaut

Obwohl es nicht zu Platz eins gereicht hat, war die Jury voll des Lobes für die Performance der Niederbayerin: Die Elfjährige habe mit ihrem Vortrag aus Ava Reeds "Die Stille meiner Worte" für "Gänsehaut und Ergriffenheit" bei den Zuhörern gesorgt, lobten die Juroren. Ein Mitschnitt des Vorlese-Wettbewerbs mit dem Auftritt von Lilly-Mae Green läuft am 30. Juni im KiKa.

Die junge Niederbayerin Lilly-Mae Green aus dem Markt Eichendorf hat sich im bayerischen Landesentscheid in Fürth durchgesetzt und trat gegen die anderen Landessieger aus ganz Deutschland an.

Ein Tausendsassa

Lilly-Mae Green sieht sich selbst gar nicht so sehr als Leseratte. Noch lieber spielt sie Theater, Klavier, singt, tanzt oder turnt, sagte sie vor ihrer Abfahrt nach Berlin dem Bayerischen Rundfunk. Das Einzige, was sie wirklich nicht gut kann, ist still sitzen. "Aber wenn ich will, zum Beispiel bei den Vorlesewettbewerben, wenn ich den anderen zuhören muss, kann ich auch mal ruhig sitzen", erzählt sie. Sie spricht fließend Deutsch, Englisch und Niederbayerisch, denn ihr Vater ist Engländer, ihre Mama kommt aus Niederbayern.

Theaterklasse in Landau

Lilly-Mae Green besucht die sechste Klasse am Gymnasium in Landau an der Isar. Das ist eine sogenannten Theaterklasse, eine Besonderheit im bayerischen Schulsystem. In diesen Klassen gehören neben dem herkömmlichen Unterricht auch zwei Stunden Theaterunterricht pro Woche zum Pflichtprogramm. Ihre Mitschüler glauben fest an ihren Sieg. Genauso wie ihre Lehrerin Katrin Sieghard: "Lilly zeichnet vor allem immer der ihr unbekannte Text aus. In diese Texte lässt sie sich so unfassbar hineinfallen. Da hört man ihr so gern zu wie einem Hörbuch, weil das so lebendig ist. Das macht sie ganz bezaubernd."

Der Vorlesewettbewerb

Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels zählt nach Veranstalter-Angaben zu den größten bundesweiten Schülerwettbewerben. Rund 600.000 Schülerinnen und Schüler beteiligen sich jedes Jahr. Im Bundesentscheid muss jedes Kind eine Passage aus einem Wahltext und aus einem Fremdtext vorlesen. Eine Jury entscheidet dann über den Sieger. Der erhält eine Medaille, einen Büchergutschein und wird zum nächsten Finale in die Jury eingeladen. Für seine Schule nimmt der Gewinner außerdem einen Wanderpokal mit, der Besuch eines Autors wird organisiert und es gibt ein umfangreiches Buchpaket für die Schulbibliothek.