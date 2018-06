Feuer inzwischen gelöscht Brand im BMW-Werk Landshut: drei Verletzte, starker Rauch

Im BMW-Werk Landshut ist am Nachmittag ein Feuer ausgebrochen. Der Brand in der Industriehalle in Ergolding hat zu einer starken Rauchentwicklung mit Gummigeruch geführt. Drei Menschen wurden verletzt.

Von: Marcel Kehrer