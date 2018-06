Rauchsäule über Betriebsgelände Brand bei BMW in Ergolding

Bei einem Brand im BMW-Werk von Ergolding sind drei Mitarbeiter verletzt worden. Das Feuer war am Mittag ausgebrochen, die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Mittlerweile wurde der Brand laut Polizei gelöscht.

Die Gefahrenmitteilung, nach der Anwohner Türen und Fenster geschlossen halten sollten, wurde aufgehoben. Auch die Sperrung der Bahnstrecken "München - Passau" und "München - Regensburg" aufgrund des Feuerwehreinsatzes in Gleisnähe besteht nicht mehr. Im Bahnverkehr sei aber immer noch mit Folgeverzögerungen zu rechnen, so die Bahn.

Schon Brand im Dezember 2017

Ursache des Feuers sind laut Passauer Neue Presse Magnesiumteile, die in der Gießerei einer BMW-Werkshalle in Ergolding in Brand geraten waren. Drei Arbeiter wurden verletzt.

Erst im Dezember 2017 waren ebenfalls bei einem Brand in dem BMW-Werk in Ergolding sieben Arbeiter verletzt worden. Damals hatte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst.