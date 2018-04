Gewitter Blitzshow über dem Bayerischen Wald

Am Sonntagabend ist ein leichtes Gewitter über Ostbayern gezogen. Im Bayerischen Wald glich das Gewitter einer Blitzshow.

Vergangene Woche gab es Temperaturen von bis zu 30 Grad - dieses traumhafte Wetter verabschiedet sich aus Bayern und macht Platz für eine der Jahreszeit angemessene Wetterlage. Der Umbruch kam am Sonntagabend mit vereinzelt Schauern und Gewittern. Vor allem im Bayerischen Wald blitzte es eindrucksvoll.

Schauer und deutlich kühlere Luft

Schon am Dienstag beruhigt sich das Wetter, und es wird ein sonniger Tag erwartet mit Temperaturen von 19 bis 24 Grad. In der zweiten Wochenhälfte geht es dann noch eine Etage tiefer: Bei Schauern mit sonnigen Abschnitten werden nur noch 15 bis maximal 19 Grad erwartet. Für das kommende Wochenende deutet sich dann wieder trockenes Wetter an.