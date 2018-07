Aiterhofen Bayern-Ei soll Mastbetrieb werden: Übernahme nur bei Umbau für mehr Tiere

Die ehemalige Legehennenanlage von Bayern-Ei in Aiterhofen soll zu einem Mastbetrieb umgewandelt werden - aber nur, wenn dort umgebaut wird, sodass mehr Tiere eingestallt werden können. In der Bevölkerung herrscht Ablehnung.

Die Firma Brüterei Süd aus Regenstauf (Lkr. Regensburg) will die seit drei Jahren leerstehende Legehennenanlage von Bayern-Ei in Aiterhofen (Lkr. Straubing-Bogen) übernehmen. Entsprechende Pläne hat die Firma, die zur PHW-Gruppe und damit zu Wiesenhof gehört, am Donnerstagabend auf einer Infoveranstaltung in Aiterhofen vorgestellt.

Zwischendecke, um mehr Tiere einzustallen

Demnach soll die bisherige Legehennenanlage mit einer Kapazität von mehr als 400.000 Tieren in einen Hähnchenmastbetrieb mit rund 250.000 Tieren umgebaut werden. Eine zweite Variante würde nur 128.000 Tiere vorsehen und ist von Seiten der Gemeinde nicht genehmigungspflichtig. Für die größere Variante müsste eine Zwischendecke eingezogen werden, so können am Ende auf zwei Ebenen Tiere gehalten werden. Diese baulichen Veränderungen bedürfen aber der Genehmigung der Gemeinde. Nach der Infoveranstaltung dürfte deren Zustimmung aber unwahrscheinlich sein. Die Erfahrungen mit dem ehemaligen Betreiber Bayern-Ei seien zu schlecht, so der Tenor bei der Infoveranstaltung.

Mit Bürgern ins Gespräch kommen

"Wir haben uns lange überlegt, ob wir uns das überhaupt antun, bei dieser Historie des Standortes", sagt Joseph Bachmeier, Geschäftsführer der Brüterei Süd. Daher habe man sich auch entschlossen, schnell mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, um die Bedenken und die Sorgen kennen und ernst nehmen zu können.

"Jetzt entscheiden letztlich die Leute vor Ort. Wenn dann im weiteren Verlauf eine Umnutzung nicht möglich erscheint, werden wir das Projekt beenden", so Bachmeier auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks.

Skandal um Bayern-Ei

Im Jahr 2014 waren in mehreren europäischen Ländern Menschen an Salmonellen erkrankt, mindestens ein Mensch soll an den Folgen gestorben sein. Die Firma Bayern-Ei mit Sitz in Aiterhofen wird für den Skandal verantwortlich gemacht.