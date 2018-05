Drei Jahre nach den Luchs-Morden Bayerischer Wald: Luchspopulation erholt sich wieder

Drei Jahre ist die letzte Luchstötung jetzt her. Der Täter hatte zwei Luchse erschossen, ihre Vorderläufe abgetrennt und sie in der Nähe von Luchsforschern abgelegt. Die Polizei ermittelte daraufhin hart, was offenbar eine abschreckende Wirkung hatte. Denn die Luchspopulation im Bayerischen Wald erholt sich langsam wieder.

Von: Renate Roßberger