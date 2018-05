Gründung mit Söder und Herrmann Bayerische Grenzpolizei startet am 2. Juli

Die neue bayerische Grenzpolizei wird am 2. Juli offiziell gegründet. Anfangs mit 500 Polizisten, in den kommenden Jahren soll die Zahl der Beamten auf 1.000 aufgestockt werden. Zum Startschuss kommen Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann nach Passau.

Die Grenzpolizei wird am 2. Juli offiziell gegründet. Das bestätigte ein Sprecher im Bayerischen Innenministerium dem Bayerischen Rundfunk. Bei dem Festakt soll neben Innenminister Joachim Herrmann (CSU) auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dabei sein.

Vor 20 Jahren abgeschafft, jetzt wiedereingeführt

Stattfinden werden die Feierlichkeiten auf dem Gelände des neuen Direktionsgebäudes in der Passauer Spitalhofstraße. Nach der Eingliederung der Bayerischen Grenzpolizei in die Landespolizei vor 20 Jahren entsteht eine neue Grenzschutzbehörde im Freistaat. Anfangs mit 500 Polizisten, in den kommenden fünf Jahren soll auf 1.000 aufgestockt werden.

Schwerpunkt Drogenhandel

Den Beamten stehe bei der Grenzüberwachung in ihren geländegängigen Einsatzwagen modernste Technik zur Verfügung: unter anderem digitale Dokumentenprüfgeräte, Wärmebildkameras, mobile Fingerabdruck-Scanner und Drohnen, sagt ein Sprecher des Innenministeriums. Ihr Augenmerk werde die neue Behörde weniger auf illegale Einreisende und die Schleuserkriminalität legen, sondern mehr auf grenzüberschreitende Kriminalität. Eine größere Rolle spiele vor allem der Drogenhandel.