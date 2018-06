Gefälschte Überweisungen in Dingolfing Bankbetrüger zocken Trapp und sein Landratsamt ab

Landrat Heinrich Trapp (SPD) und das Landratsamt Dingolfing-Landau sind Opfer eines Bankbetrugs geworden. Wie Trapp dem Bayerischen Rundfunk sagte, ist bei zwei einheimischen Banken versucht worden, Geld vom Landratsamt auf ein Konto in Holland zu überweisen.

So lief der Betrug ab

Ein Unbekannter hatte Überweisungsträger mit der Unterschrift des Landrats gefälscht. In einem Fall ist der Überweisungsträger mit der Post an eine örtliche Bank gegangen, im anderen Fall lag der Überweisungsträger im Nachtschalter. Es sollten zweimal jeweils knapp 10.000 Euro vom Konto des Landratsamtes überwiesen werden.

Während das Geld in einem Fall überwiesen worden ist, schöpfte die andere Bank Verdacht und erkundigte sich beim Landratsamt, sodass es zu keiner Überweisung mehr kam.

Landrat Trapp empört

Dem Landratsamt und Landrat Heinrich Trapp ist kein Schaden entstanden, weil die Versicherung einspringt. Dennoch zeigte sich Trapp empört, wie so etwas so leicht passieren kann. Seine Unterschrift sei ja überall zu finden - auf Glückwunschkarten und auch in Festschriften, und dadurch leicht zu fälschen, so der Landrat. Die Fälschung war schlecht und geradezu stümperhaft, so Trapp. Immerhin aber habe wenigstens eine Bank sofort Verdacht geschöpft.

Gleiche Masche beim Kinderschutzbund in Viechtach

Ähnlich wie den Landkreis Dingolfing hat ein unbekannter Täter auch versucht, den Kinderschutzbund im Landkreis Regen zu betrügen. Wie heute bekannt wurde, erstattete ein Vertreter des Vereins deshalb gestern Anzeige bei der Polizei. Den Angaben zufolge war bei der Sparkasse Viechtach ein gefälschter Überweisungsträger in Höhe von 8.800 Euro zu Lasten des Kinderschutzbunds eingeworfen worden. Allerdings führte die Sparkasse die Überweisung nicht aus, sondern fragte erst beim Kinderschutzbund nach. Auf diese Weise stellte sich schnell heraus, dass es sich bei dem Überweisungsträger um eine Fälschung handelte.