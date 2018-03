Gespräch beim Innenminister Bahnstrecke Gotteszell-Viechtach: Verlängerung des Probebetriebs?

Die bayerische Staatsregierung wird in den nächsten vier Wochen prüfen, unter welchen Voraussetzungen ein mehrjähriger weiterer Probebetrieb auf der Bahnstrecke Viechtach-Gotteszell im Bayerischen Wald möglich wäre. Das kam am Mittwoch bei einem einstündigen Gespräch beim bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in München heraus.

In vier Wochen weiteres Treffen

Die Regener Landrätin Rita Röhrl

An dem Gespräch hatten mehrere Fachleute, die Regener Landrätin Rita Röhrl (SPD) und Staatsminister Helmut Brunner (CSU) teilgenommen. Wie die Landrätin am Donnerstag dem BR sagte, wird auch der Landkreis Regen "seine Hausaufgaben machen". Er wird in diesen vier Wochen ein Nahverkehrs-Gesamtkonzept aus Bus und Bahn ausarbeiten und klären, welche weiteren Infrastrukturmaßnahmen nötig sind - zum Beispiel die Sicherung von Bahnübergängen. In rund vier Wochen will man sich wieder zusammensetzen.

Eigentlich hatte der Landkreis Regen darauf gedrängt, dass auf der in den 90er-Jahren stillgelegten und seit 2016 für zwei Jahre probehalber reaktivierten Bahnstrecke auf Dauer wieder Züge fahren. Ein weiterer Probebetrieb, so Röhrl, sei "natürlich nicht die Wunschlösung, aber es war die einzig erreichbare Lösung".

Probebetrieb auf fünf Jahre verlängern

In dem Gespräch sei anfangs nur eine Verlängerung des Probebetriebs um ein Jahr angeboten worden, das sei viel zu wenig. Wenn man gleiche Lebensverhältnisse für Stadt und Land wolle, müsse man dem Land mehr Zeit geben, Dinge zu entwickeln. Im Gespräch sei jetzt eine Verlängerung um eventuell weitere fünf Jahre. Der Landkreis müsse es aber schaffen, deutlich mehr Fahrgäste in die Züge zu bringen.

Momentan habe man rund 750 Fahrgäste am Tag. Weil diese nicht die gesamten 25 Kilometer fahren, sondern einige dazwischen aussteigen, sind das nur 450 Personenkilometer. Messlatte des Freistaats für einen Dauerbetrieb sind 1.000 Personenkilometer.

"Die werden wir nicht erreichen, weil die Bahnstrecke auch in Viechtach endet. Aber die Hälfte müssen wir schaffen." Rita Röhrl

Der Probebetrieb für die Bahnstrecke Viechtach-Gotteszell sollte eigentlich im September 2018 enden, um dann zu entscheiden, wie es weitergeht. Der Probebetrieb sollte zeigen, ob genug Fahrgäste die Züge nutzen. Der Freistaat zahlt für den zweijährigen Probebetrieb rund 4,8 Millionen Euro. Er ist auch deshalb streng mit der Entscheidung für einen Dauerbetrieb, weil es in Bayern mehrere Präzedenzfälle gibt, wo auch eine Reaktivierung der Bahn gewünscht wird.