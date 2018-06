Ringen um Flüchtlingspolitik Asylstreit: CSU-Vize Weber glaubt an europäische Lösung

Im Asylstreit in der Union hat sich CSU-Vize Manfred Weber zuversichtlich geäußert. Der Europapolitiker aus Wildenberg in Niederbayern sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", dass man einen Weg finden werde.

Der CSU-Vizevorsitzende Manfred Weber zeigt sich im Asylstreit optimistisch: "Ich bin zuversichtlich, dass CDU und CSU einen gemeinsamen Weg finden werden. Die CSU ist und bleibt Europapartei und wird das mit ihrem Parteivorstandsbeschluss klar zum Ausdruck bringen", sagt er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Einstimmig hinter Horst Seehofer

Der Bezirksvorstand der niederbayerischen CSU, dem auch Weber angehört, hatte sich bei einem Treffen am Samstag in Plattling einstimmig hinter Bundesinnenminister und Parteichef Horst Seehofer gestellt. Demnach sollten Flüchtlinge, die bereits in anderen Ländern einen Asylantrag gestellt haben, künftig an der Grenze abgewiesen werden.

Kein Widerspruch zwischen Seehofers Politik und EU-Lösung

"Die Frage der Zurückweisung an der Grenze steht für die Bürger beispielhaft für die Glaubwürdigkeit der Politik. Deshalb wird die CSU nicht nachgeben und Horst Seehofer den Rücken stärken", wird CSU-Bezirksvorsitzender und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer in einer Presseerklärung der Niederbayern-CSU zitiert. Scheuer verwies auch auf die Diskussionen in den CSU-Kreisversammlungen in Passau, in denen die Mitglieder einstimmig die Umsetzung des umstrittenen Punktes von Seehofers Masterplan gefordert hatten. Die CSU sehe keinen Widerspruch zwischen der Zurückweisung an der deutschen Grenze und der von Bundeskanzlerin Angela Merkel favorisierten europäischen Lösung.