Widerstand gegen Abschiebung Landratsamt Landshut: Asylbewerber entreißt Polizisten die Waffe

Ein Asylbewerber hat am Dienstag im Landratsamt in Landshut drei Polizisten angegriffen. Der 30-Jährige sollte abgeschoben werden und wehrte sich gegen seine Festnahme, wie die Polizei mitteilte.

Waffe aus Holster gerissen

Dabei riss er einem der Beamten die Pistole aus dem Holster und zielte auf die Polizisten. Jedoch gelang es ihm nicht, einen Schuss abzugeben.

Einer der Polizisten entriss dem Nigerianer schließlich die Waffe. Daraufhin stach dieser mit einem spitzen Gegenstand auf einen der Beamten ein und verletzte ihn dabei leicht. Auch ein zweiter Polizist erlitt leichte Verletzungen.

Mit Reizgas überwältigt

Mit Pfefferspray überwältigten die Beamten den Angreifer und nahmen ihn fest. Gegen ihn wird nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.

Aktuell befindet sich der 30-Jährige noch in Polizeigewahrsam. Das bestätigte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern, Günther Tomaschko, dem BR auf Nachfrage. Eine Entscheidung darüber, ob er in U-Haft kommt, fällt vermutlich am Mittwoch.

Polizisten dienstunfähig

Alle drei Polizisten sind den Angaben zufolge nach dem Vorfall derzeit nicht mehr dienstfähig. Der Nigerianer klagte nach seiner Festnahme ebenfalls über Schmerzen, eine Untersuchung in einer Klinik ergab aber keine Hinweise auf Verletzungen.

Aiwanger: "unhaltbarer Zustand"

Eine erste politische Reaktion kam von Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger. In einer Pressemitteilung sprach er mit Blick auf mehrere Gewalttaten von Asylbewerbern von einem "unhaltbaren Zustand, den man nicht länger schönreden" dürfe.